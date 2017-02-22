Из почти 600 отравившихся в 2016 году алкоголем жителей Удмуртии каждый второй - несовершеннолетний

Опубликована: 21 Февраля 2017 г. 17:42

фото: ampravda.ru
По официальной информации, доля нелегального алкоголя в стране за период с 2013 по 2016 год выросла более чем в полтора раза. По экспертным оценкам, контрафактная продукция сейчас занимает треть российского рынка, а населению ежегодно реализуется почти миллиард литров неучтенного спиртного, из них 70 % - это суррогат алкоголя. Продаваемая под видом всевозможных аптечных настоек алкогольная продукция пользуется спросом из-за дешевизны.

Самая острая проблема кроется в реализации под видом легальной алкогольной продукции дешевых суррогатов и контрафакта. В 2016 году в Удмуртской Республике зарегистрировано 596 случаев отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, 40 % из которых привели к летальному исходу. Каждый десятый отравившийся не достиг совершеннолетия.

Такая печальная статистика была озвучена сегодня, 21 февраля, в следственном управлении СК России по Удмуртской Республике, где состоялось межведомственное оперативное совещание «О мерах по повышению эффективности работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с изготовлением и реализаций контрафактной и суррогатной алкогольной продукции, а также производством и сбытом опасной спиртосодержащей продукции, не являющейся алкоголем, под видом косметических, лекарственных и технических средств».
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