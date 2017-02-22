Огромная лужа опять возникла в Ижевске у Нефтемаша

Опубликована: 21 Февраля 2017 г. 18:34



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Казалось бы, что проблема была решена еще в позапрошлом году, когда здесь почистили ливневую канализацию. Ан нет, все вернулось на круги своя при первом же потеплении. Остается лишь гадать, чем здесь занимались ремонтники и какое море здесь образуется, когда температура окончательно установится на положительной отметке.