Огромная лужа опять возникла в Ижевске у Нефтемаша

Опубликована: 21 Февраля 2017 г. 18:34

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Первые дни с показателями термометров выше нуля принесли свои плоды. И они отнюдь не положительно сказались на размеренной жизни ижевчан. Сегодняшний снегопад внес в расписание автомобилистов коррективы: бесконечные пробки на многих улицах города, застрявшие во дворах автомобили и даже самый настоящий потоп. Там, где он возникает последние три года - на улице Орджоникидзе у Нефтемаша.

Казалось бы, что проблема была решена еще в позапрошлом году, когда здесь почистили ливневую канализацию. Ан нет, все вернулось на круги своя при первом же потеплении. Остается лишь гадать, чем здесь занимались ремонтники и какое море здесь образуется, когда температура окончательно установится на положительной отметке.



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