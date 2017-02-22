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Депутат Госсовета Удмуртии может быть причастен к производству спиртосодержащей "Пчелки"
Опубликована: Сегодня 08:35 Больше 35 тыс. бутыльков со спиртосодержащей жидкостью под названием «Пчелка» нашли оперативники ФСБ и полиции в одном из производственных помещений на улице Спортивной в Ижевске, сообщает информагентство СУСАНИН.
На настоящем мини-заводе по производству нелицензированной спиртосодержащей продукцией, называемой в народе «боярышник», во флаконы с наклейками элитных духов заливали жидкость, произвели которую явно не на заводах Dior или Lacoste.
Информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что за организацией незаконного бизнеса может стоять один из депутатов Госсовета Удмуртии, однако его фамилия в новости не называется. Правоохранительные органы региона эту информацию пока не подтверждают, но и не опровергают.
В информационном агентстве «Сусанин» получили адреса фирм, в которых 10 февраля 2017 года проводились обыски по уголовному делу об организации подпольного производства «фунфыриков» и духов. Оказалось, что с одной из них связан представитель фракции ЛДПР в Сергей Сороколет, который находится в списке кандидатов в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва, выдвинутом избирательным объединением «Удмуртское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России».
Ранее в Ижевске был обнаружен автомат по продаже алкоголесодержащих жидкостей:
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