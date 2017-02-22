Госавтоинспекторы Удмуртии просят сообщать жителей о скрывшихся с места ДТП водителях

Опубликована: Сегодня 10:13



фото: news.sputnik.ru фото: news.sputnik.ru

Только за январь 2017 года на территории города Ижевска зарегистрировано 7 ДТП, в которых водители скрылись с места происшествия, 7 человек получили травмы.Так, 30 января 2017 года в 07.55 напротив дома №19 по ул. Ударная Ижевска, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на 14-летнюю девушку. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы.01 февраля 2017 года, в 16.45 на тротуаре, расположенном напротив дома № 136 по ул. Пушкинская Ижевска, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на пешехода 11-летнего мальчика. В результате ребенок получил телесные повреждения.Госавтоинспекция УМВД России по г. Ижевску напоминает: оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, в соответствии с ч.2. ст. 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.Уважаемые участники дорожного движения!Если вы стали очевидцами такого происшествия, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам (83412) 415-700 и (83412) 415-701, либо в дежурную часть УМВД России по г. Ижевску по телефону 02 (со всех мобильных – 102) с указанием места дорожно-транспортного происшествия, по возможности номера и марки транспортного средства, покинувшего место ДТП.