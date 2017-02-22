|
Лучшие подарки на 23 февраля из Instagram
Опубликована: Сегодня 13:59 В преддверии Дня защитника Отечества мы подготовили для вас Instagram-подборку самых интересных и оригинальных подарков, преподнесенных мужчинам в этот день.
Поздравляем наших дорогих мужчин с Днём Защитника Отечества #23февраля#нпфмоссар Милые дамы, помните - завтра 23-е февраля! Я, лично служил, и мне носки нужны. Они лучше, чем портянки ))) #портянки #носки #23 #23февраля #мужскойстиль #мужскойпраздник #мужскойдень #деньзащитникаотечества #мужики #mansday #юмор #смехатура #хаха #ржач #ржака #smyle #zhakin Такие дела. #23февраля #с23февраля #smartbicsteam #smartbics #23february #23февраля #man #men #it #developer #programmer #dev #programmerlife #java #javascript #js Эти гранаты сегодня будут вручены виновниками праздника 23 февраля. И пусть они в руках держат только такие гранаты и никогда настоящие. Всем мира и с наступающим!!!! Все мое мыло вы можете посмотреть в моей группе в vk www.vk.com/mylnaya_feeriya #мылоручнойработы #мыло #23февраля #подарок #хобби #ручнаяработа #ручнаяработаназаказ #деньмужчин ##мылоручнойработы #мылоручнойработыекатеринбург #екатеринбург #мыло #мыльнаяфеерия #коньяк #лимон #подарок #набор #набормыла#мылоназаказ #мыловарение #мыловар #soap #soaps #soapmaking #soap #подарокна23февраля #подарокколлегам #Repost @kristi_500 with @repostapp ・・・ Спасибо @masterskaiavkusnykh за оригинальные подарки мужчинам на 23 февраля #23февраля #23февраляподарок #23февраляподарокдлянего
Загрузка...