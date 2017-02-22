В Ижевске на перекрестке улиц Пушкинской и Лихвинцева появится светофор

Опубликована: Сегодня 11:04

фото: yandex.ru/maps
В Ижевске на перекрестке улиц Пушкинской и Лихвинцева установят светофор. Как пишет ИА «Сусанин», такое решение приняли в среду, 22 февраля, в ходе технического совета по вопросам координации развития дорожного хозяйства, транспортного комплекса, организации благоустройства и обеспечения безопасности дорожного движения управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска.

Предварительно стоимость проекта оценили в 800 тыс. рублей, реализуют его до 1 мая 2017 года. Также было решено ликвидировать пешеходный переход на перекрестке Пушкинской и Наговицына. «Мы рассчитываем получить средства с Минтранса. Свяжемся, встретимся, если от них не будет реакции, думаю тогда, раз властям города поручили решить вопрос, я думаю, здесь вопрос финансирования от города не встанет», - сказал начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексей Красноперов.

Толчком к установке светофора на этом пешеходном переходе послужили несколько ДТП, в результате которых погибли пешеходы. Последнее из происшествий, в котором погибла женщина и пострадал ее 6-летний сын, произошло на перекрестке улиц Пушкинской и Наговицына 15 февраля. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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