Перерыв на секс предложили ввести власти Швеции

Опубликована: Сегодня 12:09



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По его словам, как показывают научные исследования, секс полезен не только для здоровья, но и для отношений между людьми. В то же время многие пары сегодня из-за работы не могут уделять друг другу достаточно времени.По мнению депутата, сейчас шведские пары проводят недостаточно времени вместе. При этом Мускос допускает, что шведы могут использовать «секс-перерыв» для обычной прогулки или для другого вида досуга, не связанного с половой жизнью, передает France Presse."Нельзя гарантировать, что сотрудник вместо этого не пойдет на прогулку", — отметил Мускос. По его мнению, предложение в любом случае обречено на успех.