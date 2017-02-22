Перерыв на секс предложили ввести власти Швеции

Опубликована: Сегодня 12:09

фото: 9gid.com
Шведские власти всерьез подумывают над тем, чтобы разрешить гражданам устраивать часовой перерыв на секс посреди рабочего дня. С таким предложением во вторник выступил член городского совета городка Эвертурнео Пер-Эрик Мускос.

По его словам, как показывают научные исследования, секс полезен не только для здоровья, но и для отношений между людьми. В то же время многие пары сегодня из-за работы не могут уделять друг другу достаточно времени.

По мнению депутата, сейчас шведские пары проводят недостаточно времени вместе. При этом Мускос допускает, что шведы могут использовать «секс-перерыв» для обычной прогулки или для другого вида досуга, не связанного с половой жизнью, передает France Presse.

"Нельзя гарантировать, что сотрудник вместо этого не пойдет на прогулку", — отметил Мускос. По его мнению, предложение в любом случае обречено на успех.
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