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Перерыв на секс предложили ввести власти Швеции
Опубликована: Сегодня 12:09 Шведские власти всерьез подумывают над тем, чтобы разрешить гражданам устраивать часовой перерыв на секс посреди рабочего дня. С таким предложением во вторник выступил член городского совета городка Эвертурнео Пер-Эрик Мускос.
По его словам, как показывают научные исследования, секс полезен не только для здоровья, но и для отношений между людьми. В то же время многие пары сегодня из-за работы не могут уделять друг другу достаточно времени.
По мнению депутата, сейчас шведские пары проводят недостаточно времени вместе. При этом Мускос допускает, что шведы могут использовать «секс-перерыв» для обычной прогулки или для другого вида досуга, не связанного с половой жизнью, передает France Presse.
"Нельзя гарантировать, что сотрудник вместо этого не пойдет на прогулку", — отметил Мускос. По его мнению, предложение в любом случае обречено на успех.
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