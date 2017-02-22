Массовые проверки водителей на алкоголь пройдут в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:08

фото: admspvoskresenskoe.ru
Массовые проверки по выявлению пьяных водителей за рулем проведет ГИБДД Удмуртии по всему региону. Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии.

«В период с 22 по 27 февраля на территории Удмуртии пройдут массовые проверки водителей, направленные на выявление и пресечение фактов управления транспортом лицами, находящимися в состоянии опьянения», - сообщили в ведомстве.

Соответствующее распоряжение подписал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Удмуртской Республики. «Просим водителей отнестись с пониманием к профилактической деятельности, направленной на предупреждение дорожно-транспортных происшествий», - обратились сотрудники ГИБДД к жителям региона.



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