Почти 17,4 тыс. человек заболели ОРВИ и гриппом с начала года в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:05



фото: pravdapfo.ru фото: pravdapfo.ru

«В Ижевске на 7 неделе за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 8405 человек»,- сообщили в Роспотребнадзоре. Эпидемическое неблагополучие отметили на территориях Граховского, Дебесского, Завьяловского, Селтинского, Сюмсинского, Шарканского районов и Можги. Также полностью закрыли 2 детских сада в Игринском и Ярском районах и школу в Завьяловском районе. «Учебный процесс был приостановлен в 68 группах 43 детских садов и в 43 классах 32 школ», - уточнили в Роспотребнадзоре.