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Почти 17,4 тыс. человек заболели ОРВИ и гриппом с начала года в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 15:05 Почти 17,4 тыс. человек заболели ОРВИ и гриппом с начала года. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии, только на прошлой неделе в регионе было зарегистрировано 95 случаев гриппа. Отмечено, что уровень заболеваемости установился ниже эпидпорога на 12 процентов.
«В Ижевске на 7 неделе за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 8405 человек»,- сообщили в Роспотребнадзоре. Эпидемическое неблагополучие отметили на территориях Граховского, Дебесского, Завьяловского, Селтинского, Сюмсинского, Шарканского районов и Можги. Также полностью закрыли 2 детских сада в Игринском и Ярском районах и школу в Завьяловском районе. «Учебный процесс был приостановлен в 68 группах 43 детских садов и в 43 классах 32 школ», - уточнили в Роспотребнадзоре.
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