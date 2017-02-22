В России созданы войска информационных операций

Опубликована: Сегодня 15:59

фото: arms-expo.ru

В Вооруженных силах России созданы войска информационных операций. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в Госдуме РФ на «правительственном часе», пишет Еadaily.

«Созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее, сильнее, — сказал Шойгу, — пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной».

Напомним, впервые о необходимости создания в российской армии киберкомандования в марте 2012 заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. В 2013 году сообщалось, что в ВС РФ будет создано киберкомандование для противодействия виртуальным угрозам — как новый род войск. Однако до последнего времени в парламенте России опровергали сообщения о том, что в стране существуют кибервойска.
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