Председателем совета директоров Удмуртнефти избран представитель Синопек Ян Сяолинь

Опубликована: Сегодня 08:12

Председателем совета директоров ОАО «Удмуртнефть» избран Ян Сяолиньпишут "Известия Удмуртской республики"

Он занимает пост вице-президента Международной компании по разведке и добыче нефти при «Синопек».

Решение совета директоров выставлено на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Там же указано, что из 9 членов Совета директоров ОАО «Удмуртнефть» все проголосовали за кандидатуру Яна Сяолиня единогласно.
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