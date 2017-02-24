Председателем совета директоров Удмуртнефти избран представитель Синопек Ян Сяолинь

Опубликована: Сегодня 08:12





Председателем совета директоров ОАО «Удмуртнефть» избран Ян Сяолинь, пишут "Известия Удмуртской республики".

Он занимает пост вице-президента Международной компании по разведке и добыче нефти при «Синопек».

Решение совета директоров выставлено на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Там же указано, что из 9 членов Совета директоров ОАО «Удмуртнефть» все проголосовали за кандидатуру Яна Сяолиня единогласно.