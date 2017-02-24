Очередная дуэль в Питере: отставной военный насмерть опломбировал грабителя свинцом

Опубликована: Сегодня 08:46





В Санкт-Петербурге военный пенсионер убил одного из грабителей, напавших на него, и ранил второго из наградного пистолета Макарова.

Как сообщает «Фонтанка», наапавшие знали что около торгово-офисного центра «Атлантик» отставной офицер вооруженных сил получил некоторую сумму денег. Грабители следили за ним, а во время нападения выстрелили в него из травматического пистолета, но попали в портфель. Грабитель, который остался в живых, получил ранение в ногу и уехал в ожидавшем его автомобиле «Форд Фокус». Его разыскивают.

По данным агентства «Интерфакс», в управлении МВД по Санкт-Петербургу считают, что военный пенсионер носил оружие на законных основаниях. В полиции также заявили, что отставной офицер может быть награжден.