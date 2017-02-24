За неделю в Удмуртии ОРВИ и гриппом заболело 17398 человек

Опубликована: Сегодня 10:28

За неделю в Удмуртии ОРВИ и гриппом заболело 17398 человек (на 187 человек больше, чем за период с 6 февраля по 10 февраля), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

На карантин закрыты еще два детских сада и одну школу. Еще в 68 группах 43 детских садов и в 43 классах 32 школ республики остановлен учебный процесс.

Эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости на 7 неделе 2017 года зарегистрировано на территориях: Граховского, Дебесского, Завьяловского, Селтинского, Сюмсинского, Шарканского районов и Можге.



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