Опубликована: Сегодня 10:28





За неделю в Удмуртии ОРВИ и гриппом заболело 17398 человек (на 187 человек больше, чем за период с 6 февраля по 10 февраля), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

На карантин закрыты еще два детских сада и одну школу. Еще в 68 группах 43 детских садов и в 43 классах 32 школ республики остановлен учебный процесс.

Эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости на 7 неделе 2017 года зарегистрировано на территориях: Граховского, Дебесского, Завьяловского, Селтинского, Сюмсинского, Шарканского районов и Можге.