Двоих зарезал, ранил себя и сожителя материи псих у п.Ува в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:57

В ночь с 22 на 23 февраля в Увинскую районную больницу были доставлены двое мужчин с ножевыми ранениями в шею. Один из них – 32-х летний местный житель пояснил врачам, что нанес ножевое ранение  сожителю матери – второму доставленному 48-летнему местному жителю, а затем нанес ножевое ранение себе. Кроме того, мужчина сообщил, что нанес ножевые ранения двум соседям. 

При проверке данной информации следователи и сотрудники полиции выехали по указанному адресу и обнаружили в доме тела хозяев - 57-летнего и 55-летнего мужчин с резаными ранами шеи, сообщила пресс-служба Следственного комитета в Удмуртии.

По предварительным данным, мужчина, заподозренный в убийствах, страдает психическим расстройством. Состояние его, а также доставленного в больницу потерпевшего остается тяжелым. 

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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