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В плей-офф чемпионата России по хоккею Ижсталь сыграет с Торпедо
Опубликована: Сегодня 13:11
Билеты на матчи 1/8 финала плей-офф между командами «Ижсталь» - «Торпедо» из Усть-Каменогорска (матчи состоятся в Ижевске 28 февраля и 1 марта) поступят в продажу в воскресенье 26 февраля.
Кассы Ледового дворца работают с 13:00 до 19:00.
Стоимость билетов:
1, 5, 6, 7, 11 секторы – 200 рублей.
2, 4, 8, 10 секторы – 400 рублей
9 сектор – 600 рублей; 1 ряд – 300 руб.
В одни руки будут продавать не более 4 билетов.
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