В плей-офф чемпионата России по хоккею Ижсталь сыграет с Торпедо

Опубликована: Сегодня 13:11





Билеты на матчи 1/8 финала плей-офф между командами «Ижсталь» - «Торпедо» из Усть-Каменогорска (матчи состоятся в Ижевске 28 февраля и 1 марта) поступят в продажу в воскресенье 26 февраля.

Кассы Ледового дворца работают с 13:00 до 19:00.

Стоимость билетов:

1, 5, 6, 7, 11 секторы – 200 рублей.

2, 4, 8, 10 секторы – 400 рублей

9 сектор – 600 рублей; 1 ряд – 300 руб.

В одни руки будут продавать не более 4 билетов.