Один человек погиб в результате столкновения пяти автомобилей на трассе Ижевск-Глазов

Опубликована: Сегодня 17:43

В результате столкновения пяти легковых автомобилей на 5 км автодороги Игра – Глазов в Удмуртии, один человек погиб, еще один получил травмы, сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на руководителя 1 отдела республиканского управления ГИБДД Вениамина Вычужанина.

Накануне, 23 февраля, в 12:15 водитель автомобиля «Хундай Туксон», мужчина 1982 года рождения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. Первый удар пришелся на «ВАЗ-2121», за рулем которого находился мужчина 1954 года рождения. Он получил тяжелые травмы и в тот же день скончался в больнице. После удара о «Ниву» корейский внедорожник врезался в «Хундай», «Рено Логан» и в «Ладу Приору». При этом травмы получила пассажир «Рено», женщина 1964 года рождения. Сейчас она в больнице.

Обстоятельства и причины трагедии выясняют инспекторы ГИБДД.
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