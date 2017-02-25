Один человек погиб в результате столкновения пяти автомобилей на трассе Ижевск-Глазов

Опубликована: Сегодня 17:43





Накануне, 23 февраля, в 12:15 водитель автомобиля «Хундай Туксон», мужчина 1982 года рождения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. Первый удар пришелся на «ВАЗ-2121», за рулем которого находился мужчина 1954 года рождения. Он получил тяжелые травмы и в тот же день скончался в больнице. После удара о «Ниву» корейский внедорожник врезался в «Хундай», «Рено Логан» и в «Ладу Приору». При этом травмы получила пассажир «Рено», женщина 1964 года рождения. Сейчас она в больнице.Обстоятельства и причины трагедии выясняют инспекторы ГИБДД.