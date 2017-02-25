В Ижевске нищую старушку убило сошедшим с крыши снегом и вывеской магазина

Опубликована: Сегодня 18:10

Следователи начали проверку по факту гибели пожилой ижевчанки из-за снега, сошедшего с крыши частного магазина, который сорвал вывеску пекарни, сообщила корреспонденту информагентства «Сусанин» старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Вера Филиппова.

Пенсионерка просила милостыню. С крыши магазина сошел снег, сорвал вывеску которая и убила пожилую женщину. Ижевчанка 1930 года рождения скончалась по пути в больницу.

Это уже второй случай, когда в Удмуртии из-за снега, сошедшего с крыши, гибнет человек. 22 февраля погиб 38-летний пациент Нагорного психоневрологического интерната в Якшур-Бодьинском районе республики. 
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