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В результате столкновения трех автомобилей на трассе Ижевск - Воткинск погибла женщина
Опубликована: Сегодня 16:49 Женщина погибла в аварии на 50 км автодороги Ижевск – Воткинск, сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.
«В сторону Воткинска двигался автомобиль «Нексия», которым управляла женщина 1970 года рождения. В салоне находились два пассажира, по предварительным данным взрослые все. Не справившись с управлением, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком и автомобилем «Ниссан», - сказал Вычужанин.
Водитель «Нексии» скончалась на месте. Двух ее пассажиров госпитализировали.
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