В ДТП в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии погибли двое

Опубликована: Сегодня 17:05

Два человека погибли на месте автоаварии в субботу, 25 февраля.

Около 13:00 на 225 км трассы Елабуга – Пермь рядом с деревней Соловьи, женщина – водитель «Хендай Солярис» вышла на обгон перед близко идущим транспортом. «Произошло столкновение грузового автомобиля «Мерседес» и легкового автомобиля «Хендай». За рулем «Хендая» находилась женщина - около 30 лет. Ее пассажир – мужчина около 35 лет. Оба скончались на месте происшествия», - сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Ранее ГИБДД Удмуртии предупредила жителей региона о сложных погодных условиях.
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