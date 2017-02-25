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В ДТП в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии погибли двое
Опубликована: Сегодня 17:05 Два человека погибли на месте автоаварии в субботу, 25 февраля.
Около 13:00 на 225 км трассы Елабуга – Пермь рядом с деревней Соловьи, женщина – водитель «Хендай Солярис» вышла на обгон перед близко идущим транспортом. «Произошло столкновение грузового автомобиля «Мерседес» и легкового автомобиля «Хендай». За рулем «Хендая» находилась женщина - около 30 лет. Ее пассажир – мужчина около 35 лет. Оба скончались на месте происшествия», - сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.
Ранее ГИБДД Удмуртии предупредила жителей региона о сложных погодных условиях.
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