В Удмуртии запускают онлайн курсы удмуртского языка

Опубликована: Сегодня 17:11

«Удмуртский язык on-line» запустили в республике, сообщает пресс-служба министерства национальной политики региона.

На сайте www.tangyra.ru каждый желающий может записаться на видеокурс. Первое занятие состоится 3 марта 2017 года в 17:00.

Программа для начинающих разработана на основе учебного пособия М.А. Самаровой и О.Б. Стрелковой «Лабыр-лабыр-лабыртом!» («Поговорим от души»). Вести уроки будет кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и финно-угорского языкознания Института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики УдГУ Ольга Стрелкова.

Курс состоит из 20 часовых интерактивных уроков удмуртского языка, состоящих из лекционных занятий в формате вебинаров, различного рода интерактивных упражнений, занятий консультативного характера, заданий для самостоятельного изучения и самопроверки, а также грамматических материалов.
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