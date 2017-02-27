В Ижевске уничтожили 600 килограммов фрутов

Опубликована: Сегодня 17:18

На Ижевской овощебазе специалисты Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии нашли 435 кг яблок и 142 кг груш из Польши. 

Эти фрукты являются подкаратинными и запрещены к ввозу на территорию России, сообщает пресс-служба ведомства.

Фрукты уничтожили в специализированном автомобиле, а после вывезены и утилизированы на полигоне ТБО.





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