Фрукты уничтожили в специализированном автомобиле, а после вывезены и утилизированы на полигоне ТБО.
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В Ижевске уничтожили 600 килограммов фрутов
Опубликована: Сегодня 17:18
На Ижевской овощебазе специалисты Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии нашли 435 кг яблок и 142 кг груш из Польши.
Эти фрукты являются подкаратинными и запрещены к ввозу на территорию России, сообщает пресс-служба ведомства.
Фрукты уничтожили в специализированном автомобиле, а после вывезены и утилизированы на полигоне ТБО.
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