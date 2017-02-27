В Ижевске уничтожили 600 килограммов фрутов

Опубликована: Сегодня 17:18





На Ижевской овощебазе специалисты Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии нашли 435 кг яблок и 142 кг груш из Польши.

Эти фрукты являются подкаратинными и запрещены к ввозу на территорию России, сообщает пресс-служба ведомства.

