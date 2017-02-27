В серии игр с хоккейным клубом Торпедо Ижсталь проигрывает со счетом 2:0

Опубликована: Сегодня 18:39

Хоккейный клуб «Ижсталь» вновь уступил «Торпедо» из Усть-Каменогорска во втором матче серии плей-офф со счетом 3:2, сообщает пресс-служба команды из столицы Удмуртской Республики.

Решающим в матче оказался второй период. Хоккеисты «Торпедо» трижды пробили оборону «сталеваров», ижевчанам удалось забросить только одну шайбу в ворота соперника. Счет заброшенным шайбам «Ижстали» в этом плей-офф открыл Никита Панасенко при помощи Павла Курдюкова. В начале третьей двадцатиминутки Евгений Банцерев забил второй гол в ворота «Торпедо».

В итоге поражение и счет в серии 2: 0 в пользу «Торпедо». Теперь противникам предстоит встретиться в Ижевске. После встречи главный тренер победителей Алексей Ждахин поделился своим мнением об игре: «Скажу, что обе команды отдавались полностью. С нашей стороны были ошибки, будем их разбирать и готовиться дальше. Серия будет тяжелая.»
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