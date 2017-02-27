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В Ижевске две девочки оказались под снегом, сошедшим с крыши
Опубликована: Сегодня 10:22 В Ижевске две школьницы оказались под завалом из-за схода снега с крыши дома. Правоохранители начали проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.
Инцидент произошел 25 февраля около 14:00 часов, когда две родные сестры 10 и 14 лет шли по прилегающей к дому №6 по ул. Авангардная пешеходной дорожке. Детей из-под снега извлекли прохожие, они же и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
"В результате схода снега девочки не пострадали, медицинская помощь не потребовалась, мать несовершеннолетних от госпитализации в учреждение здравоохранения отказалась", - говорится в сообщении.
По поступившему сообщению на место выехали руководители и следственно-оперативная группа отдела полиции Индустриального района, представители Следственного управления СКР по Удмуртии, администрации района и МЧС.
Потенциально опасный участок в связи с возможностью последующего схода снега участок был оцеплен. Было установлено, что здание, расположенное по указанному адресу, не эксплуатируется. Принимаются меры к установлению собственника здания и обслуживающей организации.
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