В Ижевске две девочки оказались под снегом, сошедшим с крыши

Опубликована: Сегодня 10:22



фото: mskstroydom.ru фото: mskstroydom.ru

Инцидент произошел 25 февраля около 14:00 часов, когда две родные сестры 10 и 14 лет шли по прилегающей к дому №6 по ул. Авангардная пешеходной дорожке. Детей из-под снега извлекли прохожие, они же и вызвали бригаду скорой медицинской помощи."В результате схода снега девочки не пострадали, медицинская помощь не потребовалась, мать несовершеннолетних от госпитализации в учреждение здравоохранения отказалась", - говорится в сообщении.По поступившему сообщению на место выехали руководители и следственно-оперативная группа отдела полиции Индустриального района, представители Следственного управления СКР по Удмуртии, администрации района и МЧС.Потенциально опасный участок в связи с возможностью последующего схода снега участок был оцеплен. Было установлено, что здание, расположенное по указанному адресу, не эксплуатируется. Принимаются меры к установлению собственника здания и обслуживающей организации.