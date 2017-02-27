Третьей среди 14 регионов ПФО стала Удмуртия по продажам алкоголя

Опубликована: Сегодня 11:26



фото: m24.ru фото: m24.ru

Лидерами списка стали Кировская область с 8,64 литрами и Республика Татарстан с 7,52 литрами на душу населения. Замыкают его Пензенская, Оренбургская и Саратовская области. Здесь показатель объема продаж алкоголя и пива на душу населения составил 5,37 литров, 4,83 и 4,29 литров соответственно.Всего в 2016 году население Удмуртии потратило на покупку алкоголя 17,2 млрд рублей или в среднем 946 рублей в месяц на одного жителя. Для сравнения, на покупку мяса было потрачено 837 рублей, молочной продукции – 438 рублей, кондитерских изделий – 437 рублей, хлеба и хлебобулочных изделий – 414 рублей, лекарств – 461 рубль.Самым популярным напитком оказалась водка. В 2016 году ее продали 1,157 млн декалитров, тогда как коньяка – 91 тыс. декалитров, а виски – 22 тыс. декалитров. Объем продажи вина составил 997 тыс. декалитров.