Третьей среди 14 регионов ПФО стала Удмуртия по продажам алкоголя

Опубликована: Сегодня 11:26

фото: m24.ru
По объемам продажи пива и алкоголя на душу населения Удмуртия стала третьей среди 14 регионов Приволжского федерального округа по итогам 2016 года. Показатель составил 7,47 литров на человека, пишет ИА "Сусанин" со ссылкой на пресс-службу Удмуртстата.

Лидерами списка стали Кировская область с 8,64 литрами и Республика Татарстан с 7,52 литрами на душу населения. Замыкают его Пензенская, Оренбургская и Саратовская области. Здесь показатель объема продаж алкоголя и пива на душу населения составил 5,37 литров, 4,83 и 4,29 литров соответственно.

Всего в 2016 году население Удмуртии потратило на покупку алкоголя 17,2 млрд рублей или в среднем 946 рублей в месяц на одного жителя. Для сравнения, на покупку мяса было потрачено 837 рублей, молочной продукции – 438 рублей, кондитерских изделий – 437 рублей, хлеба и хлебобулочных изделий – 414 рублей, лекарств – 461 рубль.

Самым популярным напитком оказалась водка. В 2016 году ее продали 1,157 млн декалитров, тогда как коньяка – 91 тыс. декалитров, а виски – 22 тыс. декалитров. Объем продажи вина составил 997 тыс. декалитров.



Загрузка...
Теги
промышленность биатлон праздник строительство молодежь Игра США Украина долг терроризм Можга транспорт зоопарк финансы бизнес пожар Москва ДТП рейтинг образование Владимир Путин выставка творчество мода банк МЧС Ижевск полиция депутат преступление Балезино бюджет погода безопасность убийство семья Дмитрий Медведев Воткинск животные дороги торговля ремонт звезда армия правительство Голливуд Интернет ветеран Ува СКП штраф Ижавто Новый год/Рождество ИжГТУ природа туризм Госсовет УР ГЖД хоккей видео траур Россия МВД физкультура алкоголь суд занятость Удмуртия Сарапул здоровье оружие религия самолет кино свадьба Завьялово Глазов сельское хозяйство школа СМИ пенсия лес инвалид Александр Волков вода прокуратура музыка фестиваль телевидение выборы медицина футбол технологии Малая Пурга дети конкурс ГИБДД недвижимость ЖКХ наркотики
Все теги
Яндекс.Погода