Спортсмен из Ижевска погиб в Сочи из-за водителя-лихача

Опубликована: Сегодня 12:19

фото: pavel-shchukin.narod.ru
В Сочи в результате ДТП погиб уроженец столицы Удмуртии Антон Гоголев, член сборной России по маунтинбайку.

— ДТП произошло в 17:40 на улице Ленина в Адлерском районе города. По предварительным данным, водитель автомобиля "Фольксваген" совершил наезд на мужчину, двигавшегося по обочине проезжей части на велосипеде, — сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах. 32-летний спортсмен был экстренно доставлен в больницу, где позже скончался, не приходя в сознание.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen при перестроении совершил наезд на мужчину, двигавшегося на велосипеде в попутном направлении, после чего продолжил движение и столкнулся с дорожным ограждением, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время у водителя взяты пробы для проведения медицинского исследования, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.
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