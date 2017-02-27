Житель Ижевска спас автомобиль соседа, выглянув в окно

Опубликована: Сегодня 13:25

фото: kursktv.ru
Бросив беспечный взгляд в окно, житель дома по ул. 7-ой Подлесной увидел не свойственную мирному Ижевску картину: на дворовой парковке какой-то тип, разбив окно автомобиля «Фиат», поместил свое тело внутрь транспортного средства. Будучи законопослушным и радеющим за чужое имущество гражданином, мужчина, одновременно потягивая чай из подаренной в минувшие праздники кружки, набрал «02».

Сотрудники Росгвардии примчались к указанному месту в считанные минуты и поймали хулигана, как говорится, "на горяченьком". Злоумышленник, сидя на водительском кресле, скручивал провода, чтобы завести двигатель, и не сразу сообразил, что происходит. Даже объяснить, с какой целью находится в автомобиле, он не смог.

21-летнего преступника доставили в отдел полиции, и по факту попытки кражи возбудили против него уголовное дело. Вот так бдительность любителя выглянуть в окно жителя столицы Удмуртии помогла спасти автомобиль соседа от угона.
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