Житель Ижевска спас автомобиль соседа, выглянув в окно

Опубликована: Сегодня 13:25



фото: kursktv.ru фото: kursktv.ru

Сотрудники Росгвардии примчались к указанному месту в считанные минуты и поймали хулигана, как говорится, "на горяченьком". Злоумышленник, сидя на водительском кресле, скручивал провода, чтобы завести двигатель, и не сразу сообразил, что происходит. Даже объяснить, с какой целью находится в автомобиле, он не смог.21-летнего преступника доставили в отдел полиции, и по факту попытки кражи возбудили против него уголовное дело. Вот так бдительность любителя выглянуть в окно жителя столицы Удмуртии помогла спасти автомобиль соседа от угона.