Новое и старое правительство Украины подозревают в сговоре

Опубликована: Сегодня 14:23



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Кузьмин записал видеообращение, в котором заявил о планах открыть серию публикаций с придания огласке уголовного дела о выводе 5 млрд долларов в офшоры несколькими высокопоставленными чиновниками, среди которых есть и секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов. Адвокат добавил, что масштабную роль в коррупционном преступлении играет Юрий Луценко, нынешний генпрокурор Украины. Копии всех материалов Кузьмин пообещал направить всем европейским и американским дипломатам в стране, а также зарубежным правоохранительным органам.Началось все с того, что 27 января местные СМИ сообщили о начале работы Генпрокуратуры Украины над делами соратников бывшего президента Виктора Януковича – Сергея Курченко и Александра Клименко. Кузьмин тогда был удивлен, что в числе фигурантов было названо и его имя.«Учитывая, что я не знаком ни с Курченко, ни с Клименко, то упоминание моей фамилии вместе с ними выглядит весьма странно, а попытки соединить нас в одну преступную группу - как бред сумасшедшего», - заявил он. Однако Кузьмин заинтересовался: почему его снова пытаются дискредитировать с помощью средств массовой информации, когда к числу соратников Януковича можно причислить долгий список бывших и нынешних чиновников?«Да просто новая власть и власть старая договорились о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Они вместе грабили и продолжают грабить страну, а чтобы скрыть это от украинского народа и зарубежных партнеров, власть демонстративно преследует таких как Лукаш, Портнов или Кузьмин. И выдает это за истинную борьбу с прежним «злочинним режимом» (преступным режимом – прим. авт.), а под шумок сводит счеты с политическими оппонентами и покрывает настоящих преступников», - заключил он.Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин сообщал о якобы мести Юрия Луценко за то, что адвокат публично заявлял о развале дела Олеся Бузины и требовал проверки информации о назначении самого Луценко на должность генпрокурора Украины за взятку.