Больше полтонны санкционных фруктов обнаружили на складе в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:19

фото: rshn43.ru
Запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации подкарантинная продукция была обнаружена 22 и 23 февраля в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии и Кировской области, 435 кг яблок и 142 кг груш происхождением Республика Польша нашли на складе в Ижевска на ул. Пойма, 23.

Всю продукцию уничтожили в специализированном автомобиле и утилизировали на полигоне ТБО.



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