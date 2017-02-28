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Киев запустил официальную пропаганду Крыма
Опубликована: 27 Февраля 2017 г. 16:26 В Министерстве информационной политики Украины приступают к реализации международной антироссийской кампании. В феврале Киев планирует запустить вещание украинских телеканалов на территории российского Крыма. Построенная в этих целях 150-метровая телерадиовышка в районе Чонгара в Херсонской области Украины возведена в рамках «Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территории Крыма на 2016-2017 годы», разработанной Нацсоветом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
В реализации проекта среди прочих были задействованы сотрудники Министерства информационной политики (МИП) Украины, в народе называемого «минпропаганды». Дата официального объявления запуска укроСМИ в российское аналоговое эфирное пространство выбрана не случайно, и носит также пропагандистский характер: 26 февраля указом президента Петра Порошенко отмечается «День сопротивления крымчан российской агрессии».
По линии «минпропаганды» разработана международная антироссийская информационная кампания. Первый заместитель министра ведомства Эмине Джапарова 20 января в «Укринформе» встретилась с «представителями негосударственных организаций», а также руководителями ведущих СМИ и так называемыми «переселенцами из Крыма», с которыми обсуждала проведение кампании, ее визуальное наполнение и слоганы.
Тогда в пресс-службе МИП сообщили, что поддерживают идею проведения в школах тематических занятий, а также кинопоказов в киевских вузах. В МИП пообещали оказать содействие в организации телемарафона, а также поддержку волонтерам, планирующим принять участие в кампании.
Как стало известно ИА «SM-News», непосредственное руководство возложили на Юлию Каздобину, советника главы МИП и бывшего сотрудника посольства США на Украине. Акцентировано внимание на обязательном освещении «активной роли руководства страны в организации мероприятий».
Уже в феврале в Крым из Киева планируют направить съемочные группы украинских телеканалов, которые и будут готовить документальные фильмы и телесюжеты о «героях сопротивления» и якобы «репрессиях» российскими властями в отношении крымских татар. Для демонстрации «международной поддержки» также обсуждался вариант посещения Крыма руководством «минпропаганды» Украины, а также аккредитованными на Укране американскими и европейскими журналистами.
Причем подготовительная работа уже проведена. На российском полуострове уже определены главные герои сюжетов, а также комментаторы. Интервью украинские журналисты будут брать у избранных лиц крымско-татарской национальности, живущих в Крыму и не признающих факт воссоединения региона с Российской Федерацией. Также в пропагандистских роликах снимутся представители украинской диаспоры полуострова, правозащитники и адвокаты, оказывающие юридические услуги «противникам оккупации». Не исключено, что в фильмах для массовости появятся представители «инициативной группы граждан», у которых есть претензии к органам местных властей.
В связи с вышеизложенным стоит подчеркнуть, что противодействием агрессивной информационной кампании сопредельного государства в Крыму должны заниматься и в Министерстве внутренней политики, информации и связи РК. Уровень организации этой работы достаточно низкий: работники украинского «минпропаганды» развернули активную деятельность, в новостной ленте крымского ведомства раздают благодарности пресс-секретарям и объявляют конкурс на лучший материал на тему борьбы с терроризмом. Пожалуй, следовало бы ответственно относиться к координации работы масс-медиа на направлении контрпропаганды.
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