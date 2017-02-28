Киев запустил официальную пропаганду Крыма

Опубликована: 27 Февраля 2017 г. 16:26

фото: frayer-man.livejournal.com
В Министерстве информационной политики Украины приступают к реализации международной антироссийской кампании. В феврале Киев планирует запустить вещание украинских телеканалов на территории российского Крыма. Построенная в этих целях 150-метровая телерадиовышка в районе Чонгара в Херсонской области Украины возведена в рамках «Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территории Крыма на 2016-2017 годы», разработанной Нацсоветом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В реализации проекта среди прочих были задействованы сотрудники Министерства информационной политики (МИП) Украины, в народе называемого «минпропаганды». Дата официального объявления запуска укроСМИ в российское аналоговое эфирное пространство выбрана не случайно, и носит также пропагандистский характер: 26 февраля указом президента Петра Порошенко отмечается «День сопротивления крымчан российской агрессии».

По линии «минпропаганды» разработана международная антироссийская информационная кампания. Первый заместитель министра ведомства Эмине Джапарова 20 января в «Укринформе» встретилась с «представителями негосударственных организаций», а также руководителями ведущих СМИ и так называемыми «переселенцами из Крыма», с которыми обсуждала проведение кампании, ее визуальное наполнение и слоганы.

Тогда в пресс-службе МИП сообщили, что поддерживают идею проведения в школах тематических занятий, а также кинопоказов в киевских вузах. В МИП пообещали оказать содействие в организации телемарафона, а также поддержку волонтерам, планирующим принять участие в кампании.

Как стало известно ИА «SM-News», непосредственное руководство возложили на Юлию Каздобину, советника главы МИП и бывшего сотрудника посольства США на Украине. Акцентировано внимание на обязательном освещении «активной роли руководства страны в организации мероприятий».

Уже в феврале в Крым из Киева планируют направить съемочные группы украинских телеканалов, которые и будут готовить документальные фильмы и телесюжеты о «героях сопротивления» и якобы «репрессиях» российскими властями в отношении крымских татар. Для демонстрации «международной поддержки» также обсуждался вариант посещения Крыма руководством «минпропаганды» Украины, а также аккредитованными на Укране американскими и европейскими журналистами.

Причем подготовительная работа уже проведена. На российском полуострове уже определены главные герои сюжетов, а также комментаторы. Интервью украинские журналисты будут брать у избранных лиц крымско-татарской национальности, живущих в Крыму и не признающих факт воссоединения региона с Российской Федерацией. Также в пропагандистских роликах снимутся представители украинской диаспоры полуострова, правозащитники и адвокаты, оказывающие юридические услуги «противникам оккупации». Не исключено, что в фильмах для массовости появятся представители «инициативной группы граждан», у которых есть претензии к органам местных властей.

В связи с вышеизложенным стоит подчеркнуть, что противодействием агрессивной информационной кампании сопредельного государства в Крыму должны заниматься и в Министерстве внутренней политики, информации и связи РК. Уровень организации этой работы достаточно низкий: работники украинского «минпропаганды» развернули активную деятельность, в новостной ленте крымского ведомства раздают благодарности пресс-секретарям и объявляют конкурс на лучший материал на тему борьбы с терроризмом. Пожалуй, следовало бы ответственно относиться к координации работы масс-медиа на направлении контрпропаганды.



Загрузка...
Теги
ИжГТУ Владимир Путин МВД выставка животные семья оружие инвалид банк ремонт дороги долг Александр Волков Завьялово МЧС вода пожар прокуратура творчество убийство промышленность безопасность Балезино бизнес Голливуд полиция образование хоккей наркотики школа Удмуртия бюджет транспорт Ижевск Воткинск СКП ДТП мода футбол торговля ГИБДД Можга религия Новый год/Рождество Малая Пурга конкурс физкультура Москва траур Сарапул алкоголь телевидение природа зоопарк Дмитрий Медведев пенсия СМИ здоровье армия туризм ГЖД дети занятость ЖКХ выборы молодежь Игра недвижимость Россия Госсовет УР правительство биатлон свадьба рейтинг депутат самолет погода финансы Ува Ижавто сельское хозяйство штраф кино преступление Интернет ветеран звезда праздник Украина технологии медицина США Глазов строительство музыка лес видео фестиваль терроризм суд
Все теги
Яндекс.Погода