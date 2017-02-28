В Ижевске Никитина Андрея Леонидовича ищут несколько дней

Опубликована: 27 Февраля 2017 г. 17:21

фото: vk.com/psoregion18
В Ижевске несколько дней разыскивают Никитина Андрея Леонидовича, 16.02.1974 года рождения. Мужчина вышел из дома № 143 по ул. Воровского около часа ночи 22 февраля. С собой у него был сотовый телефон Нокиа с черно-белым экраном и ключи от квартиры. На данный момент телефон выключен, на связь он не выходит.

Приметы: рост 169 см, очень худой, мускулистый, вес 54 кг. Волосы русые, глаза желто-карие, на правой брови - шрам. Лоб высокий, нос прямой, щеки впалые. Сутулится, походка размашистая.

Был одет: черная кожаная куртка, черная кожаная кепка, синие потертые джинсы, черные кожаные ботинки, светлый пуловер.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Андрея, просьба незамедлительно сообщить по телефонам ПСО регион 18: 8 951 195 29 71, 8 963 548 57 58, либо в полицию по тел. 02.



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