В Ижевске Никитина Андрея Леонидовича ищут несколько дней

Опубликована: 27 Февраля 2017 г. 17:21



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Приметы: рост 169 см, очень худой, мускулистый, вес 54 кг. Волосы русые, глаза желто-карие, на правой брови - шрам. Лоб высокий, нос прямой, щеки впалые. Сутулится, походка размашистая.Был одет: черная кожаная куртка, черная кожаная кепка, синие потертые джинсы, черные кожаные ботинки, светлый пуловер.Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Андрея, просьба незамедлительно сообщить по телефонам ПСО регион 18: 8 951 195 29 71, 8 963 548 57 58, либо в полицию по тел. 02.