За 5 праздничных дней в Удмуртии задержали 128 нетрезвых водителей

Опубликована: 27 Февраля 2017 г. 18:19



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Напомним, что задержанным за рулем в состоянии опьянения водителям грозит лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тыс. рублей. За повторное нарушение:- штраф 200-300 тыс. рублей;- обязательные работы до 480 часов;- 2 года принудительных работ;- 2 года лишения свободы.