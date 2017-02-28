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За 5 праздничных дней в Удмуртии задержали 128 нетрезвых водителей
Опубликована: 27 Февраля 2017 г. 18:19 В праздничные дни, с 22 по 26 февраля, в Удмуртии проходили массовые проверки водителей на трезвость. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, за пять дней были задержаны 128 нетрезвых водителей. Во всех случаях транспортные средства были задержаны и помещены на специализированную штрафстоянку. Также к административной ответственности за различные правонарушения привлекли более 550 автомобилистов.
Напомним, что задержанным за рулем в состоянии опьянения водителям грозит лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тыс. рублей. За повторное нарушение:
- штраф 200-300 тыс. рублей;
- обязательные работы до 480 часов;
- 2 года принудительных работ;
- 2 года лишения свободы.
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