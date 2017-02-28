За 5 праздничных дней в Удмуртии задержали 128 нетрезвых водителей

Опубликована: 27 Февраля 2017 г. 18:19

фото: youtube.com
В праздничные дни, с 22 по 26 февраля, в Удмуртии проходили массовые проверки водителей на трезвость. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, за пять дней были задержаны 128 нетрезвых водителей. Во всех случаях транспортные средства были задержаны и помещены на специализированную штрафстоянку. Также к административной ответственности за различные правонарушения привлекли более 550 автомобилистов.

Напомним, что задержанным за рулем в состоянии опьянения водителям грозит лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тыс. рублей. За повторное нарушение:
 - штраф 200-300 тыс. рублей;
 - обязательные работы до 480 часов;
 - 2 года принудительных работ;
 - 2 года лишения свободы.
Загрузка...
Теги
молодежь фестиваль Голливуд конкурс звезда терроризм Новый год/Рождество депутат выборы мода штраф лес Ижавто прокуратура Россия Можга Завьялово безопасность МВД Ува Александр Волков недвижимость Глазов Балезино Удмуртия погода убийство суд Сарапул ремонт Госсовет УР СКП зоопарк строительство вода технологии рейтинг Дмитрий Медведев МЧС полиция физкультура ДТП Интернет здоровье США творчество траур Ижевск транспорт видео семья животные инвалид банк сельское хозяйство преступление долг телевидение правительство кино хоккей промышленность туризм алкоголь армия Малая Пурга школа бюджет СМИ дороги праздник ГЖД Игра футбол торговля Воткинск ветеран свадьба Украина финансы образование самолет ЖКХ музыка выставка оружие занятость дети пожар природа пенсия бизнес Москва Владимир Путин ИжГТУ религия медицина ГИБДД наркотики биатлон
Все теги
Яндекс.Погода