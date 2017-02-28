В Ижевске выбрали нового ректора ИжГТУ им.Калашникова

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: vk.com/istukalashnikov
В Ижевске выбрали нового ректора Ижевского государственного технического университета имени Михаила Калашникова. Им стал Валерий Грахов. Как сообщается «ВКонтакте» в группе учебного заведения, такое решение было принято на конференции, которая состоялась в понедельник, 27 февраля.

На пост ректора вуза претендовали три кандидата: проректор ИжГТУ по научной и инновационной деятельности Раиль Галиахметов; и.о. завкафедрой «Автоматизированные системы обработки информации и управления», председатель профсоюзной организации ИжГТУ Ольга Малина; и Валерий Грахов - завкафедрой «Промышленное и гражданское строительство», бывший замглавы администрации Ижевска по градостроительству.



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