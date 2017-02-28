Паралетчику из Ижевска грозит до двух лет тюрьмы за полет с пассажиром

Опубликована: Сегодня 09:24



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По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, является лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.