Ижевчанка лишилась немецкой иномарки за долги

Опубликована: Сегодня 10:25

фото: пресс-служба УФССП по Удмуртии
Жительница Ижевска приобрела в кредит автомобиль «Volkswagen Tiguan», но не рассчитала свои финансовые возможности и перестала производить выплаты в банк. Финансовая организация через суд доказала, что заемщица обязана вернуть 844 тыс рублей, но с исполнением решения суда, как и с оплатой долга, женщина не спешила. В результате документы были переданы в службу судебных приставов. На иномарку наложили арест и изъяли в целях исполнения решения суда.

Всего в текущем году судебными приставами-исполнителями окончено более 2 тыс исполнительных производств о взыскании задолженности по кредитным обязательствам на сумму почти 700 млн рублей.

Судебные приставы настоятельно рекомендуют - обращаясь за кредитом взвешенно подойти к столь ответственному решению. Важно просчитать возможность погашения задолженности не на ближайшие дни, а на весь срок.

Узнать об имеющейся задолженности можно на официальном сайте УФССП России по Удмуртской Республике www.r18.fssprus.ru, в Многофункциональных центрах, на сайте Госуслуги http://www.gosuslugi.ru.



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