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Житель Удмуртии вспомнил 90-е и совершил разбойное нападение на знакомого
Опубликована: Сегодня 12:25 Житель Воткинска обратился в дежурную часть с заявлением о нападении на него. 31-летний мужчина сообщил, что утром к нему пришел знакомый и начал угрожать предметом, похожим на пистолет. Затем связал ему шпагатом руки и ноги и похитил мобильный телефон, 14 тыс рублей и автомобиль «Киа Рио», после чего скрылся с места преступления. Общий ущерб пострадавший оценил в 419 тыс рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что на похищенном автомобиле подозреваемый, 61-летний неработающий, ранее судимый житель Воткинска выехал за пределы Удмуртии. Задержали подозреваемого в Ростовской области. В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания. По факту разбойного нападения, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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