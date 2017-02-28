Житель Удмуртии вспомнил 90-е и совершил разбойное нападение на знакомого

Опубликована: Сегодня 12:25



фото: reporter-tv.net фото: reporter-tv.net

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что на похищенном автомобиле подозреваемый, 61-летний неработающий, ранее судимый житель Воткинска выехал за пределы Удмуртии. Задержали подозреваемого в Ростовской области. В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания. По факту разбойного нападения, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.