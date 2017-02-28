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Зимние трековые автогонки пройдут в Ижевске в первые выходные марта
Опубликована: Сегодня 14:17 В Ижевске пройдут финалы Чемпионата России, Чемпионата и Кубка Удмуртии по зимним трековым автогонкам. Зрителей ждут на Центральном ипподроме 4 и 5 марта.
Профессиональные гонщики сразятся в мастерстве управления автомобилем в экстремальных условиях на льду. Участие в финале примут команды из Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Пермского края, Московской области и пр.
Календарь трековых гонок в Ижевске:
04.03.2017 г. – Финал Чемпионата России по зимним трековым гонкам 2017
05.03.2017 г. – Финал Чемпионата и Кубка Удмуртии по зимним трековым гонкам 2017
Начало заезда автомобилей в центр круга в 10:00. Начало мероприятий в 11:30.
Среди зрителей на трибунах будет проведен розыгрыш ценных призов, а так же возможность прокатиться на гоночном автомобиле в качестве пассажира.
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