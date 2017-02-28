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Депутата из Киясовского района Удмуртии ждет суд за пьяную езду
Опубликована: Сегодня 15:19 В Удмуртии депутата Совета депутатов муниципального образования «Ильдибаевское» четвертого созыва накажут за отказ от медосвидетельствования. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, так как он управлял автомобилем, будучи лишенным этого права за поездку подшофе.
Прокуратура Киясовского района уже направила в суд уголовное дело, заведенное по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
«В ходе расследования установлено, что 21 января 2017 года Красноперов, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, на ул.Полевая с.Ильдибаево Киясовского района, управляя автомобилем «Шевроле Кобальт», не выполнил законное требование инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Киясовскому району о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения» - сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
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