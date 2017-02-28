Депутата из Киясовского района Удмуртии ждет суд за пьяную езду

Опубликована: Сегодня 15:19



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Прокуратура Киясовского района уже направила в суд уголовное дело, заведенное по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).«В ходе расследования установлено, что 21 января 2017 года Красноперов, ранее подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, на ул.Полевая с.Ильдибаево Киясовского района, управляя автомобилем «Шевроле Кобальт», не выполнил законное требование инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Киясовскому району о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения» - сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.