Реконструкция здания Национальной библиотеки Удмуртии начнется в 2018 году

Опубликована: Сегодня 16:21

фото: скриншот видео
Реконструкция здания Национальной библиотеки Удмуртии начнется в 2018 году. Об этом "Моей Удмуртии" рассказал министр культуры и туризма республики Владимир Соловьев. 

Известная многим читателям как Ленинская, библиотека просуществовала больше полувека. Пять лет здание на Советской пустовало. В конце 2011 года, по предписанию пожарных, Национальную библиотеку Удмуртии закрыли, все книги вывезли, сотрудников расселили по семи точкам, разбросанным по городу. Реконструкцию здания хотели начать ещё в 2012-м, но тогда не получилось. И вот, спустя 5 лет, министр культуры республики заявляет: у Национальной библиотеки Удмуртии появились видимые перспективы. Принципиальное решение, что библиотеке быть на прежнем месте и в новом формате, принял Глава Удмуртии.
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