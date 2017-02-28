Почувствовав мощь украинской армии, Турчинов за месяц хочет очистить Донбасс

Опубликована: Сегодня 17:19

фото: ipolk.ru
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинская армия стала значительно сильнее, чем ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, пишет Газета со ссылкой на украинский 24 канал.

«При нынешней расстановке сил нам достаточно месяца, чтобы полностью очистить территорию Донбасса. Но есть один вопрос: в случае начала такой освободительной операции, сколько своих дивизий выставит против нас Россия? В этом главная проблема», — сказал он.

По словам Турчинова, при планировании наступательных операций, нужно знать, сколько сил и средств у «твоего врага».

«Мы постоянно отслеживаем их действия: ежедневный завоз техники, оружия, наемников и контрактников. Но в этих вооруженных подразделений главная задача — в случае нашего наступления продержаться несколько суток до подхода основных сил русской армии», — пояснил глава украинского СНБО.

Турчинов подчеркнул, что Украина воюет не с ополченцами, «против нас ведет войну Российская империя, имея большую армию и ядерное оружие». Он отметил, что победа будет за Украиной, но «это не будет блицкриг».
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