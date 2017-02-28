Почувствовав мощь украинской армии, Турчинов за месяц хочет очистить Донбасс

Опубликована: Сегодня 17:19



фото: ipolk.ru фото: ipolk.ru

«При нынешней расстановке сил нам достаточно месяца, чтобы полностью очистить территорию Донбасса. Но есть один вопрос: в случае начала такой освободительной операции, сколько своих дивизий выставит против нас Россия? В этом главная проблема», — сказал он.По словам Турчинова, при планировании наступательных операций, нужно знать, сколько сил и средств у «твоего врага».«Мы постоянно отслеживаем их действия: ежедневный завоз техники, оружия, наемников и контрактников. Но в этих вооруженных подразделений главная задача — в случае нашего наступления продержаться несколько суток до подхода основных сил русской армии», — пояснил глава украинского СНБО.Турчинов подчеркнул, что Украина воюет не с ополченцами, «против нас ведет войну Российская империя, имея большую армию и ядерное оружие». Он отметил, что победа будет за Украиной, но «это не будет блицкриг».