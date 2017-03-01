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В Ижевске вынесли приговор женщине, выбросившей новорожденного на улицу
Опубликована: 28 Февраля 2017 г. 18:16 Женщине, выбросившей новорожденного ребенка к мульдам, вынесли приговор. 32-летней жительнице Ижевска, обвиняемой по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ.
По данным следствия, в ночь с 27 на 28 сентября прошлого года осужденная родила дома ребенка. Об этом женщина никому не сообщила. Она положила малыша в коробку из-под обуви и вынесла к мусорным мульдам, находящимся во дворе одного из домов Ленинского района. Температура воздуха на тот момент составляла плюс 16 градусов. В тот же день ребенок был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов у мусорных мульд. При этом младенец еще подавал признаки жизни и был немедленно доставлен в больницу. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, на следующий день он скончался в результате общего переохлаждения организма.
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