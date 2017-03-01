В Ижевске вынесли приговор женщине, выбросившей новорожденного на улицу

Опубликована: 28 Февраля 2017 г. 18:16



фото: temakazan.ru фото: temakazan.ru

По данным следствия, в ночь с 27 на 28 сентября прошлого года осужденная родила дома ребенка. Об этом женщина никому не сообщила. Она положила малыша в коробку из-под обуви и вынесла к мусорным мульдам, находящимся во дворе одного из домов Ленинского района. Температура воздуха на тот момент составляла плюс 16 градусов. В тот же день ребенок был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов у мусорных мульд. При этом младенец еще подавал признаки жизни и был немедленно доставлен в больницу. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, на следующий день он скончался в результате общего переохлаждения организма.