«Ижсталь» одержала первую победу в домашнем матче плей-офф

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: myudm.ru фото: myudm.ru

Накануне сталевары принимали на своём льду усть-каменогорское «Торпедо». Дружина Сергея Душкина активно начала поединок, забросив две шайбы в первом периоде. На 12-й минуте судьи отправили на скамью штрафников сразу двух торпедовцев. И сталевары не упустили свой шанс, на 13-й минуте Кирилл Князев отрыл счёт. 1:0.На 16-й Денис Полюдов удвоил преимущество 2:0, а на 25-й оформил дубль — 3:0.Под занавес второго периода гости смогли размочить счёт. Шайбу во владения Романа Смирягина отправил Константин Романов (39-я минута).Третий период сталевары провалили, полностью отдав инициативу сопернику. Атаки гостей следовали одна за другой, но Роман Смирягин держал последний рубеж обороны на замке. Сравнять счёт у команды Алексея Ждахина не получилось. Сталеварам удалось сократить отставание в серии до 2:1.Завтра, 1 марта, команды вновь выйдут на ижевский лёд. Игра начнётся в 18:30.