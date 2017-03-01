В Удмуртии законодательно решат вопрос с долгостроями

Опубликована: Сегодня 09:19



фото: ozero.ru фото: ozero.ru

– Инвестор просто так достроить объект не сможет, у него нет выгоды. Но завершение строительства дома с получением преференций по получению земельных участков может сработать, - пояснил министр строительства, архитектуры и жилищной политики региона Иван Новиков.Однако, есть один нюанс: земли, которая бы имела высокую привлекательность для застройщиков, почти не осталось в Ижевске. Как отметил Новиков, этот механизм может сработать для домов, которые физически существуют, есть застройщик, они еще не ушли с молотка, они в процедуре банкротства.