Начало марта в Удмуртии будет теплее климатических норм

Опубликована: Сегодня 11:40



фото: vnovgorode.ru фото: vnovgorode.ru

Ближайшей ночью и завтра днем пройдет теплый фронт, что вызовет осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха начнет расти. В ночь на 2 марта прогнозируется -4,-9 °С, днем в четверг до +1 °С. Днем вырастет сила ветра, порывы будут достигать 7-12 м/с."В целом температура первой декады марта будет выше климатических норм на несколько градусов", - сообщает региональный Гидрометцентр."В дальнейшие дни в ночное время ожидается слабый минус, днем - слабая оттепель. Но вместе с потеплением в конце недели на регион будут оказывать влияния фронтальные разделы - временами будут наблюдаться осадки в виде снега и мокрого снега (3 числа днем местами вероятно в виде дождя), будет ветрено", - говорится в сообщении.