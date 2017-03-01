Начало марта в Удмуртии будет теплее климатических норм

Опубликована: Сегодня 11:40

фото: vnovgorode.ru
Сегодня, в первый день календарной весны, на Удмуртию оказывает влияние антициклон. Днём 1 марта температура воздуха поднимется до -4,-9 °С, погода будет преимущественно сухой и тихой.

Ближайшей ночью и завтра днем пройдет теплый фронт, что вызовет осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха начнет расти. В ночь на 2 марта прогнозируется -4,-9 °С, днем в четверг до +1 °С. Днем вырастет сила ветра, порывы будут достигать 7-12 м/с.

"В целом температура первой декады марта будет выше климатических норм на несколько градусов", - сообщает региональный Гидрометцентр.

"В дальнейшие дни в ночное время ожидается слабый минус, днем - слабая оттепель. Но вместе с потеплением в конце недели на регион будут оказывать влияния фронтальные разделы - временами будут наблюдаться осадки в виде снега и мокрого снега (3 числа днем местами вероятно в виде дождя), будет ветрено", - говорится в сообщении.



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