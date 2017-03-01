Хитрый башкир приехал в Удмуртию и на 10 коров обманул местную ферму

Опубликована: Сегодня 12:30

фото: ecisnews.ru
Полицейские Удмуртии задержали гастролера, который обманул руководство одного из колхозов Селтинского района на сумму более 800 тысяч рублей. Мошенником оказался 33-летний неработающий, ранее судимый житель Республики Башкортостан.

"Подозреваемый, предоставив о себе ложные сведения руководству одного из колхозов Селтинского района, сообщил о том, что предприятие, расположенное в Республике Башкортостан, намерено приобрести у них крупный рогатый скот. Пообещав расплатиться после продажи скота, мужчина вывез с фермы 10 коров. Ущерб, причиненный сельхозпредприятию, составил 833.900 рублей", - сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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