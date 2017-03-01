Бухгалтер «Ижводоканала» дала показания по делу Кутдузова

Опубликована: Сегодня 13:41



фото: folkplanet.com фото: folkplanet.com

Наиля Кутдузова в декабре 2016 года обвинили в присвоении имущества на сумму более 43 млн рублей. По данному факту в отношении депутата возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 уголовного кодекса России («Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере»).По данным следствия, обвиняемый возглавлял «Единую УК», которая управляла многоквартирными жилыми домами в Устиновском районе Ижевска. С сентября 2013 по август 2015 года Кутдузов присвоил средства «Ижводоканала», перечисленные жильцами за оплату водоснабжения.На суде в среду, 1 марта, ведущий бухгалтер «Ижводоканала» Лейсан Закамских рассказала, что все решения по оплате услуг поставки водоснабжения принимал директор «Единой УК» отец Наиля - Рауф Кутдузов. С Наилем Кутдузовым она связывалась только при отсутствии Кутдузова-старшего.«Все решения принимал Рауф Кутдузов. Я всегда связывалась по вопросам оплаты с ним. С Наилем Кутдузовым переговоры шли только когда Рауф Кутдузов отсутствовал, и то он только говорил, что принял к сведению», - рассказала представитель «Ижводоканала».Закамских также добавила, что в компании, где юридическую ответственность несет Рауф Кутдузов, платежи поступали в 100% размере, а в случае с организацией, где юрответственным был его сын Наиль, Кутдузов объяснял неоплату 80%-ой собираемостью и личными проблемами.«Говорил, мне же нужно и дом отремонтировать, и вам заплатить», - сказала Закамских.Напомним, что руководителя «Единой УК» Рауфа Кутдузова задержали в Ижевске в мае 2016 года. Позже стало известно, что его обвинили в совершении тяжкого преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления – дача взятки в виде денег должностному лицу через посредника за общее покровительство и попустительство по службе за совершение заведомо незаконного бездействия в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 291 уголовного кодекса России – прим. ред.)