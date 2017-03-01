Присяжные считают жительницу Глазова убийцей четырехлетнего Артура Жукова

Опубликована: Сегодня 16:03





Коллегия в среду, 1 марта, на очередном заседании по уголовному делу об убийстве мальчика, совещалась три часа, после того как, судья выступил с напутственным словом к присяжным. В нем были озвучены вопросы, на которые должны были ответить заседатели: имело ли место деяние, доказано ли деяние, виновна ли глазовчанка в нем и заслуживает ли она снисхождения.Присяжные решили, что деяние действительно было совершено 49-летней соседкой семьи мальчика. Присяжные в своем решении и указали так же, что женщина заслуживает снисхождения.