В России ограничат объем спиртовых настоек, продаваемых в аптеках

Опубликована: Сегодня 08:31



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Согласно документу, выделяется три возможных максимальных объема для спиртовых настоек: 25, 50 и 100 мл. Наименьший объем из них устанавливается для настоек на плодах боярышника, шиповника, эхинацеи, клюквы, валерианы, пустырника, мяты перечной, валерианы лекарственной, спиртовых капель с маслом мяты, душицы, хмеля, душицы и некоторых других. Объемом 50 мл Минздрав предлагает ограничить продажу экстрактов календулы, ромашки, эвкалипта, эхинацеи и других. Пузырьками максимум в 100 мл ограничат бальзамы c содержанием корневищ куркумы, корней дягиля, плодов апельсина Кюрасао, цветков гвоздичного дерева, эликсиры шиповника, мелиссы, аниса, мяты, хмеля, душицы и других.Как и предполагалось, в перечень не вошли такие спиртосодержащие препараты, как зеленка или йод.Отмечается, что сейчас Минздрав также прорабатывает возможность продавать часть спиртосодержащих лекарств по рецептам — они могут быть введены на 28 препаратов, именно столько аптечных средств специалисты ведомства выделили в группу риска.Поводом для нововведений послужило в том числе массовое отравление людей концентратом для ванн «Боярышник», которое произошло в Иркутске перед Новым годом. По последним данным, 77 человек из 123 госпитализированных погибли.О проблеме «аптечного алкоголизма» в Минздраве начали говорить еще в конце 2015 года. Тогда в ведомстве рассматривали возможность отпускать спиртосодержащие настойки по рецепту или не больше нескольких пузырьков в одни руки.По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, россияне выпивают порядка 150–180 млн литров аптечных настоек в год.