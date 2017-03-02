В России ограничат объем спиртовых настоек, продаваемых в аптеках

Опубликована: Сегодня 08:31

фото: otvet.mail.ru
В Минздраве подготовили проект приказа об утверждении списка спиртосодержащих лекарств, для которых ограничат объем упаковки. Настойки боярышника, шиповника, валерианы и другие запретят выпускать в пузырьках больше 25 мл. Для отдельных лекарств установят больший объем упаковки — 50 мл и 100 мл. Это делается для того, чтобы настойки было неудобно употреблять в качестве выпивки, пишут «Известия».

Согласно документу, выделяется три возможных максимальных объема для спиртовых настоек: 25, 50 и 100 мл. Наименьший объем из них устанавливается для настоек на плодах боярышника, шиповника, эхинацеи, клюквы, валерианы, пустырника, мяты перечной, валерианы лекарственной, спиртовых капель с маслом мяты, душицы, хмеля, душицы и некоторых других. Объемом 50 мл Минздрав предлагает ограничить продажу экстрактов календулы, ромашки, эвкалипта, эхинацеи и других. Пузырьками максимум в 100 мл ограничат бальзамы c содержанием корневищ куркумы, корней дягиля, плодов апельсина Кюрасао, цветков гвоздичного дерева, эликсиры шиповника, мелиссы, аниса, мяты, хмеля, душицы и других.

Как и предполагалось, в перечень не вошли такие спиртосодержащие препараты, как зеленка или йод.

Отмечается, что сейчас Минздрав также прорабатывает возможность продавать часть спиртосодержащих лекарств по рецептам — они могут быть введены на 28 препаратов, именно столько аптечных средств специалисты ведомства выделили в группу риска.

Поводом для нововведений послужило в том числе массовое отравление людей концентратом для ванн «Боярышник», которое произошло в Иркутске перед Новым годом. По последним данным, 77 человек из 123 госпитализированных погибли.

О проблеме «аптечного алкоголизма» в Минздраве начали говорить еще в конце 2015 года. Тогда в ведомстве рассматривали возможность отпускать спиртосодержащие настойки по рецепту или не больше нескольких пузырьков в одни руки.

По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, россияне выпивают порядка 150–180 млн литров аптечных настоек в год.



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