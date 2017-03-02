Ребенок погиб в Ижевске под колесами микроавтобуса

Опубликована: Сегодня 09:27

фото: Юрий Шадрин
Сегодня, 2 марта, в 7:38 в Ижевске под колесами микроавтобуса оказались мужчина и ребенок. Как информагентству «Сусанин» сообщил руководитель 1 отдела республиканского управления ГИБДД Вениамин Вычужанин, юный пешеход скончался на месте, взрослый оказался в больнице.

По его словам, трагедия произошла в четверг на улице Пойма в районе поворота на поселок Самолет. Автомобиль «Фольксваген Каравелла» сбил мужчину 1966 года рождения и ребенка 2004 года рождения.

«Ребенок, к сожалению, скончался на месте ДТП, мужчина доставлен в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства трагедии уточняются», - сказал Вычужанин.



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