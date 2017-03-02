Ребенок погиб в Ижевске под колесами микроавтобуса

Опубликована: Сегодня 09:27



фото: Юрий Шадрин фото: Юрий Шадрин

По его словам, трагедия произошла в четверг на улице Пойма в районе поворота на поселок Самолет. Автомобиль «Фольксваген Каравелла» сбил мужчину 1966 года рождения и ребенка 2004 года рождения.«Ребенок, к сожалению, скончался на месте ДТП, мужчина доставлен в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства трагедии уточняются», - сказал Вычужанин.