Девочка созрела: фигуристка из Удмуртии возбудила поклонников

Опубликована: Сегодня 10:29

фото: instagram.com
Фигуристка Елизавета Туктамышева удивила своих поклонников, появившись на публике в довольно-таки откровенном наряде. Уроженка Удмуртии выложила фото со светской вечеринки в свой Instagram, чем вызвала бурную дискуссию подписчиков. Еще буквально вчера все помнили чемпионку мира по фигурному катанию маленькой милой девочкой, а сегодня она уже показывает свои не свойственные спортсменкам прелести.

Спасибо газете "Деловой Петербург" за оказанную честь и за прекрасный подарок!



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