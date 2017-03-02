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Девочка созрела: фигуристка из Удмуртии возбудила поклонников
Опубликована: Сегодня 10:29 Фигуристка Елизавета Туктамышева удивила своих поклонников, появившись на публике в довольно-таки откровенном наряде. Уроженка Удмуртии выложила фото со светской вечеринки в свой Instagram, чем вызвала бурную дискуссию подписчиков. Еще буквально вчера все помнили чемпионку мира по фигурному катанию маленькой милой девочкой, а сегодня она уже показывает свои не свойственные спортсменкам прелести.
Спасибо газете "Деловой Петербург" за оказанную честь и за прекрасный подарок!
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