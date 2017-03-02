Новое слово в истории цыган: задержаны за мошенничество с банковскими карточками через интернет

Опубликована: Сегодня 11:59

28-летняя цыганка и ее 27-летний двоюродный брат приехали в Можгу и занялись мошенничеством.

Они отправляли СМС жертвам о том, что им оформлены кредиты, потом перезванивали и, представляясь сотрудниками банка, предлагали отменить выдачу кредита.

На сайте МВД по Удмуртии сообщается: "Мошенники предлагали им через банкоматы совершить определенные операции, после чего подключали к их банковским картам свои абонентские номера и при помощи услуги «мобильный банк» похищали денежные средства с их лицевого счета".

Их задержали сотрудники отдела «К» МВД по республике. Следствие выявило, что от действий мошенников пострадали 24 человека из разных городов страны на сумму более 250 тысяч рублей. Уголовное дело по статье 159.2 УК РФ грозит преступникам пятью годами лишения свободы.